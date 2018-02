Corea del Sur: Liberan al heredero de Samsung

Lee había sido condenado el pasado agosto a un lustro de prisión por sobornar a la ex Presidenta surcoreana Park Geun Hye -con el objetivo de obtener favores del Gobierno en su consolidación como líder del grupo-, malversar fondos, ocultar activos en el extranjero y perjurio.



El Alto Tribunal de Seúl decidió rebajar esta pena a dos años y medio y autorizó a Lee a cumplirla en suspenso, por lo que le permite abandonar de inmediato el centro penitenciario donde se encontraba, después de que otra instancia retirara muchos de los cargos por los que había sido condenado.



Después de que la defensa de Lee recurriera la sentencia, los jueces consideraron que no quedó probado que la empresa obtuviera favores gubernamentales dentro de la trama de tráfico de influencias orquestado por Park y su amiga Choi Soon Sil, conocida por la "Rasputina".

Lee había sido condenado por donar unos 8 mil 800 millones de wones (8 millones de dólares) a Park y a Choi, a cambio de recibir apoyo del Gobierno para una operación clave para la empresa y considerada de importancia estratégica para la sucesión al frente de la compañía.



La operación, una fusión entre dos filiales de Samsung que tuvo lugar en 2015, reforzó el control de Lee sobre el conglomerado, cuyo liderazgo asumió un año antes después de que su padre, Lee Kun Hee, sufriera un infarto que lo dejó incapacitado.



Lee, de 49 años, abandonó hoy las instalaciones penitenciarias donde permanecía desde hace casi un año -fue encarcelado el 17 de febrero de 2017-, y evitó hacer declaraciones ante el gran número de periodistas que se congregaron para aguardar a su salida.