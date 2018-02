Corea del Norte está dispuesta a dialogar con Estados Unidos

Kim Yong Chol, quien según Seúl orquestó dos ataques que mataron a 50 surcoreanos en 2010, visitó Corea del Sur para asistir a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno.



Dijo que el líder norcoreano Kim Jong Un quería mejorar las relaciones con Washington y tenía "intenciones amplias" de sostener conversaciones con su rival, de acuerdo con la Oficina Presidencial del Sur.



Las declaraciones llegaron durante una reunión con el Presidente surcoreano Moon Jae-in, ansioso por involucrarse en conversaciones con el Norte, después de uno de los periodos más hostiles de años recientes en la Península de Corea.



Moon, quien un día después de la ceremonia de inauguración fue invitado a Pyongyang para sostener una cumbre con el líder Kim Jong Un, dijo también que Estados Unidos y Corea del Norte deben reunirse con celeridad, a fin de "resolver en lo fundamental" el estancamiento sobre la Península de Corea.

Más tarde, Kim Yong Chol se sentó en el palco de dignatarios en el Estadio Olímpico de Pyeongchang, para la ceremonia de clausura, a unos metros de Ivanka, la hija del Presidente Donald Trump, y del principal comandante militar estadounidense en la península, el General Vincent Brooks.



El ex jefe de la inteligencia militar anti Seúl observó las interpretaciones de las divas del pop coreano, así como el espectáculo pirotécnico, y se puso de pie para escuchar el Himno Nacional de Corea del Sur.



Incluso la más ligera posibilidad de un acercamiento diplomático sería agradecida por muchos. Sin embargo, se toparía con el escepticismo de los conservadores en Seúl y Washington.



Muchos se preguntan si el Norte no busca sólo alivio económico tras una serie de severas sanciones internacionales por sus programas armamentistas. Otros inquieren si está ganando tiempo para desarrollar esas armas.



Moon no ha aceptado la invitación de Jong Un a una cumbre, pero ha defendido el acercamiento con Pyongyang durante toda su carrera política, y probablemente desea continuar por esa ruta.



Pero debe primero alcanzar un equilibrio con Washington, cuya política busca aislar y sancionar a Corea del Norte mientras no deseche su programa nuclear.



Algunos observadores opinan que Pyongyang trata de ganar concesiones de Seúl.



No hubo comentarios de inmediato por parte de Estados Unidos a la declaración del enviado norcoreano.