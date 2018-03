Corea del Norte amenaza con ejercicios militares

Estados Unidos tiene previsto iniciar ejercicios conjuntos a comienzos de abril, dijo esta semana un asesor de la Casa Azul, la sede del Gobierno surcoreano, según la agencia de prensa Yonhap.

La medida es la más reciente en una serie de ejercicios que el Corea del Norte ha calificado como amenaza.



"Si Estados Unidos realiza ejercicios militares al tiempo que mantiene sanciones, la República Popular Democrática de Corea (RPDC) replicará a Estados Unidos, y Estados Unidos será el responsable de las consecuencias", declaró la agencia oficial de prensa norcoreana KCNA.



La cadena de noticias agregó que las maniobras militares perjudicarían los esfuerzos de reconciliación en la Península Coreana.



El 23 de febrero, Estados Unidos anunció la imposición del mayor paquete de sanciones sobre Pyongyang para que renuncie a sus programas de armas nucleares y misiles, mientras que el Presidente Donald Trump advirtió de una "fase dos" si esas medidas no funcionan.



El sábado, Corea del Norte reiteró que tenía la disposición a conversar con Estados Unidos, pero que no se sentaría a una mesa de diálogo si se imponían precondiciones.



Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano dijo que "no rogaremos por diálogo ni evadiremos la opción militar que se atribuyó Estados Unidos", según declaraciones recogidas por KCNA.