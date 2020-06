Dos gimnastas mexicanas tuvieron una actuación extraordinaria en los Juegos Olímpicos Sydney 2000 y estuvieron cerca de acceder al podio.

Pero una de ellas, Sara Moro, portaba un sello muy particular, en su uniforme exterior tenía estampados los colores de la bandera de España, y en el interior, los de "México".

Denisse López, de Baja California, arribó a la final de la prueba de salto en Australia ubicándose en el séptimo sitio, mientras que Moro, nacida en Guadalajara y que vivió gran parte de su niñez en tierras tapatías, se colocó en el cuarto sitio por Equipos.

Los padres de Moro laboraban para una compañía internacional que los llevó a radicar en México por 14 años; su primera parada fue la ciudad de Querétaro, donde nació su hermana María, y tras una mudanza a Guadalajara, Sara vio la luz en 1984 y por los siguientes 7 años.

"Es como que tener el corazón dividido, parte de mí es mexicana y hay muchos sentimientos cuando veo a las gimnastas (mexicanas). Mis padres regresaron a España (Madrid) y no me acuerdo mucho de México, he regresado pero a Mérida por cosas de la gimnasia", explicó Moro, quien actualmente entrena a gimnastas infantiles.

La historia de la deportista que cuenta con una doble nacionalidad no acabaría ahí en el sendero olímpico. De la mano de uno de los mejores entrenadores del mundo en la gimnasia artística, Jesús Carballo, ella arribó a los Juegos Olímpicos Atenas 2004

En Grecia, Moro se volvió a enfrentar a dos compatriotas mexicanas, una de ellas tapatía Brenda Magaña y a la regiomontana Carmen Moreno, quien militó en el Mundo Gym al mando del técnico Antonio Vázquez.

Ahora Moro entrena a gimnastas infantiles y forma a las nuevas generaciones de esta disciplina en Madrid.