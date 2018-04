Coquetea con interpretar al Joker

¿Estará Joaquin Phoenix en la película del Joker dirigida por Todd Phillips? Muchas son las incógnitas en torno a este proyecto, pero en cuanto a la participación del actor tres veces nominado al Oscar, lo cierto es que parece estar bastante abierto a la idea de sumarse al cine de superhéroes... o en este caso de archivillanos.

La web estadunidense Fandango ha informado de que el histrión de 43 años esbozó una sonrisa traviesa cuando fue interrogado acerca de su papel —aún no confirmado— en la próxima cinta del Joker. Se trata de una producción independiente, que estará ambientada fuera del Universo Extendido DC, donde Joker es encarnado por Jared Leto en Suicide Squad, y cuya acción se establece en la década de los 80.

“No sé... podría ser un personaje interesante, no sé”, se limitó a decir el protagonista de cintas como Her y Walk The Line. No obstante, Phoenix explicó que no se opone para nada a la idea de hacer una película de superhéroes. Eso sí, tendría que sentir que ese fuese el proyecto adecuado para despertar su interés.

La película del Joker dirigida por Todd Phillips, aún sin título oficial, todavía no tiene fecha de estreno prevista.

Se sabe que narrará los orígenes del personaje en la década de los 80, inspirándose en el cómic The Killing Joke (La Broma Macabra).

De esta manera, en su nueva versión cinematográfica, el Joker será un comediante fracasado que enloquece tras comprobar que no puede cumplir su sueño.