Coparmex tiene derecho a cuestionar, dice síndico

Cd. Victoria, Tam.- El presidente del Centro Empresarial de esta capital, Mario Flores Pedraza, criticó severamente el Presupuesto de Egresos del Municipio de Victoria para este año, en el cual destacó aspectos como un incremento del 1085,18 por ciento en renta de vehículos, más de 3,5 millones de pesos para reuniones y juntas, y solo 45 millones de pesos de inversión pública.

"Están en todo su derecho los empresarios representados, en este caso, por el ingeniero Flores Pedraza de Coparmex en fijar su postura en torno al Presupuesto, y a cualquier tema que los empresarios quieran opinar", señaló el expresidente de ese organismo empresarial y segundo síndico, Luis Torre Aliyán, "la Coparmex siempre ha sido muy activa, siempre ha sido un organismo apartidista, pero no con esto apolítico, y siempre se ha metido en los temas que interesan a la sociedad".

El presidente de Coparmex cuestionó la razón por la que el gasto municipal para renta de equipo pasó de 2,7 millones de pesos a 32 millones de pesos para este año, así como que la inversión pública cayera de 74 millones el año pasado a 45 millones de pesos en 2020. "Veo bien que los empresarios participen y veo bien que el ingeniero Flores Pedraza se manifieste al respecto, pero habrá quien diga que no le asista la razón, hay quien dice que sí está bien... yo me voy desde el enfoque democrático en que es sano que haya divergencias, diferencias, distintos puntos de vista en relación a temas trascendentales para Victoria", mencionó el síndico.

El Presupuesto capitalino creció 48 millones de pesos del 2019 al 2020, lo cual representa un incremento del 4,99 por ciento, superior al 1,5 por ciento del Presupuesto Federal de Egresos para este año, al 2,1 por ciento en la Ciudad de México, y al 3,5 por ciento de estimación inflacionaria para todo 2020.

"Este 2020 se tiene que demostrar que hay un Cabildo responsable y sensible a la crítica y los señalamientos que hace la ciudadanía; pero no todo depende del Cabildo, no todo depende del gabinete, del presidente...