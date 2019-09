Coparmex irá con todo contra el Santa Lucía

Ciudad de México.

El sector patronal espera que el Poder Judicial no permita la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y usará los recursos legales necesarios en caso de una resolución desfavorable, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

En entrevista durante la celebración del 90 aniversario del organismo, confió en que el juez quinto de distrito mantendrá la suspensión de la obra para construir un nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. "Hay recursos que tanto los quejosos como el gobierno federal pueden interponer en caso de que la resolución no corresponda a sus expectativas", expuso.

Para el empresario la construcción de Santa Lucía "vulnera el mejor interés de la nación mexicana, nos parece que es un despilfarro lo que se está gestando. El llamado que hemos hecho al Presidente es para que se haga una valoración de que siga Texcoco".

La construcción del aeropuerto de Texcoco podría absorberse por parte de la iniciativa privada, que fue una de las propuestas que Andrés Manuel López Obrador aceptó como viable en su periodo como candidato a la Presidencia.

Sobre las acusaciones contra la Coparmex, dijo que "no ha sido, no es y no será una institución partidaria. No es, no ha sido y no será trampolín político de nadie. Aquí se fomenta, se vive intensamente la participación, pero siempre desde un ámbito apartidista".

En el evento de celebración de los 90 años de Coparmex, al que asistieron exdirigentes así como políticos como el expresidente Vicente Fox y la diputada presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, los exlíderes de la confederación coincidieron en que estarán unidos para hacer señalamientos ante aquellas acciones de gobierno que estén mal, pero también se aplaudirá lo que esté bien.

En el evento participaron expresidentes de Coparmex como Alfredo Sandoval González (1984-1986), quien dijo que la patronal debe defender los intereses de país porque están en riesgo.

Bernardo Ardavin Migoni, líder de la Confederación de 1986 a 1988, dijo "estamos en una faceta novedosa del sistema político. (...) En Coparmex no estamos en contra de todo, ni somos parte de la oposición: queremos el progreso del país. Podemos negociar todo, menos los principios".

Jorge Ocejo Moreno, presidente entre 1988 y 1991, dijo que se necesitan líderes para denunciar las cosas que están mal y apoyar a lo que están bien.