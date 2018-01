CONVOCAN A VISORÍAS

Con miras a su próxima participación en la Liga Nacional Femenil, algunos clubes de la localidad estarán realizando visorías este fin de semana.

El talento futbolero de las mujeres ha crecido en Reynosa y por eso están buscando a las mejores jugadoras.

Este sábado 6 de enero las pruebas se estarán realizando en la cancha de la UAT Unidad Rodhe (Agroindustrias).

Las jugadoras nacidas en: 2002, 2003, 2004 y 2005 (Sub 13 y Sub 15) deberán presentarse a las 10:00 horas. Las futbolistas 98-99-2000 y 2001 (Sub 17 y Sub 20) tienen la cita a partir de las 11:30 horas. El profesor Osvaldo Barbosa estará al frente de los entrenamientos.

La segunda visoria para las mismas categorías se llevará a cabo este domingo 7 de enero, pero la sede será el campo Unidos Podemos a partir de las 14:00 horas.

Los responsables del domingo serán los profesores Héctor González y Rafael Rodríguez. Se les pide asistir con playera blanca, short negro y tachones, las visorias son completamente gratuitas.