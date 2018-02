Convocan a Layún, no juega

Ciudad de México

Miguel Layún no vio su estreno con el Sevilla, tras quedarse en la banca en el empate 1-1 ante el Leganés por la Copa del Rey.

El mexicano, que esta semana cambió el Porto por el cuadro español, fue convocado para la ida de las Semifinales por el técnico Vincenzo Montella.

Sin embargo, se quedó los 90 minutos en el banquillo de suplentes.

El marcador lo abrió el Sevilla al 21’ por conducto del Luis Muriel pero el rival igualó al 56’ con tanto de Dimitrios Siovas.

El siguiente partido del equipo sevillano será este sábado ante el Eibar, donde Layún podría ver sus primeros minutos.

Se desmarca Betis

Lorenzo Serra Ferrer, Vicepresidente Deportivo del Real Betis, aseguró que el equipo decidió no apostar por Layún y que no le enfada que el jugador llegara al Sevilla.

“Es muy sencillo. El Betis estaba interesado en Layún y a través de las conversaciones con él y su agente, cuando tenemos los datos decidimos esperar para valorar otras propuestas. Al final no se fichó, pero no fue una situación en la que estamos encima de la operación. Si Layún no ha venido al Betis es porque el Betis ha valorado otras opciones. No le deseo suerte en lo deportivo, pero si en lo personal”, declaró Serra Ferrer.

“Se decidió no apostar por esta vía ¿Enfado por qué? Si no ha venido es porque decidimos otras opciones, él siempre ha tenido un trato muy correcto”.