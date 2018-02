Convocan a conducir con precaución

Valle Hermoso, Tam.- Autoridades municipales hicieron un exhorto a la población a conducir bajo los lineamientos de Tránsito y evitar daños entre la población o detenciones, pues los agentes viales no están realizando infracciones al momento.

Rodolfo Andrade del Fierro, secretario del Ayuntamiento, dijo ayer que la corporación de la Policía Vial, no está infraccionando al momento, pues se mantienen en un proceso de certificación, pero eso dijo, no significa que no llamaran la atención a las personas que manejan o conducen en mal estado.

El entrevistado, pidió a la comunidad que conduzcan con precaución, que respeten las indicaciones viales, que no manejen en estado de ebriedad y que sobre todo respeten a las autoridades, pues dijo que la Policía Vial y las Fuerzas Armadas, sí pueden llamar la atención a cualquier conductor que altere el orden.

"Los Agentes Viales se están dedicando únicamente a dirigir el tránsito en las escuelas, en las entradas de las maquiladoras y en lugares muy transitados, pero no por eso vamos a conducir mal o alterar el orden, pues se trata de respetar y cuidarnos entre todos los conductores", dijo el funcionario municipal.