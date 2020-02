Convocan a un paro nacional de mujeres

Ciudad de México.

Grupos feministas convocaron a un día sin mujeres para el 9 de marzo, luego del 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Mientras el 8 de marzo habrá diversas movilizaciones y eventos por el Día Internacional de la Mujer, las mujeres buscan contrastar la situación con su ausencia.

"Unámonos a esta protesta simbólica, paralicemos nuestras actividades por un solo día para que se den cuenta que están dejando en el olvido al 52% de la población.

#UnDíaSinNosotras #ParoNacional", señalan las convocatorias.

Para el 8 de marzo se tiene planeada una marcha a las 14:00 horas del Monumento a la Revolución al Zócalo.

Este miércoles en redes sociales circuló una convocatoria anónima para que el próximo 9 de marzo haya un "Paro Nacional" y que todas las mujeres del país salga a las calles, no acudan a sus trabajos, no asistan a las escuelas y no acudan a las plazas comerciales, el lema de esta convocatoria es: "¡El Nueve Ninguna se Mueve!".

Después de esta convocatoria, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), informó que desde la Mesa Directiva se autorizó el garantizar el pago a todas las trabajadoras de San Lázaro que se quieran sumar a este movimiento.

Antes de finalizar la sesión ordinaria, Laura Rojas hizo una recomendación a todos los coordinadores parlamentarios de San Lázaro para que les extiendan este permiso para las mujeres de sus fracciones y el próximo 9 de marzo se permita solidarizarse.

SE SUMAN

Universidades, ayuntamientos, gobiernos estatales y colectivos feministas en distintos estados anunciaron que se sumarán a la protesta nacional que se realizará el 9 de marzo, en protesta contra la violencia de género.

Las mujeres integrantes de la Universidad Veracruzana anunciaron que se sumarán a la protesta nacional #UnDíaSinNosotras que se realizará el 9 de marzo.

La rectora de la casa de estudios, Sara Ladrón de Guevara, convocó a todas las mujeres universitarias a ausentarse de sus actividades para protestar por la ola de asesinatos de mujeres.

"Ante la emergencia por la creciente violencia contra nosotras, las mujeres universitarias nos unimos al paro convocado por diversas colectivas y agrupaciones feministas, en el que la participación de las universidades públicas es fundamental", dijo.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, pidió a todas las estudiantes, catedráticas, administrativas, académicas, investigadoras, madres, hijas, hermanas, abuelas, compañeras, amigas pertenecientes a la comunidad universitaria a sumarse al paro nacional.

"El 9 de marzo no es un día de asueto, es un día de paro, de protesta, una jornada para ausentarnos y hacer notar nuestra importancia y visibilizar la violencia ejercida diariamente contra nosotras, misma que debe atenderse de manera inmediata", afirmó.

Querétaro

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se sumará este 9 de marzo al paro nacional que se ha denominado "Un día sin nosotras", convocado por colectivas y organizaciones feministas en repudio a los feminicidios recientes, dio a conocer la rectora de la institución, Teresa García Gasca.

Esta iniciativa, dijo, es para "visibilizar y rechazar la insostenible violencia de género que afecta a nuestro país".

"Nos están violentando por el sólo hecho de ser mujeres; por ejemplo, cuando hablamos de un feminicidio es porque este crimen tiene factores que no son comunes al resto de los homicidios: nos sacan de nuestra cotidianeidad, no estamos involucradas en hechos delictivos, nos ultrajan, abusan sexualmente de nosotras, nos tiran a la vía pública como un desecho... Eso es lo que hay que entender, de ahí viene todo este encono social que tiene que encontrar una forma de mostrarse", indicó García Gasca.