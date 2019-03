Convocan a tramitar escrituras de vivienda

El Mañana / Staff.- Convocan a todos los trabajadores que hayan comprado casa a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que no tengan sus escrituras para que acudan a las oficinas del Instituto o con algún integrante del Consejo Consultivo para ayudarles a que tengan sus documentos.

"Hay quienes tienen la creencia equivocada de que no son propietarios de sus viviendas hasta que terminen de pagarla pero no es así, son dueños desde el momento mismo en que contratan el crédito porque ahí va la compra venta, claro, el inmueble va grabado con una hipoteca y no se cancela hasta que lo liquidan o si llega a morir el titular", dijo Carlos Gámez Cantú, representante del sector patronal.

Aquellos que desde el año 1990 o hacia atrás, si hicieron sus pagos en forma correcta durante 20 años aunque tengan saldo se les puede liberar, pues esa es una cláusula que establece el propio contrato que ellos firmaron en su momento.

Desafortunadamente hay trabajadores que no ponen cuidado en esos detalles que son importantes y luego cuando muere o se incapacita el acreditado, los familiares no saben qué hacer para cancelar ese gravamen.

Ellos ya deben tener su título y el retraso se debe al poco interés del propio trabajador y aparejado viene el desconocimiento de su parte y bueno nosotros queremos impulsar eso, apoyarlos y que todos ellos ya tengan su escritura.