Convocan a protesta por universitario secuestrado

CIUDAD DE MEXICO. Alumnos de la Universidad del Pedregal convocaron este viernes a una concentración en las instalaciones del plantel para exigir a las autoridades dar con el paradero de su compañero Norberto Ronquillo Hernández, quien el martes pasado, al salir de clases, fue secuestrado y desde entonces no se sabe nada de él, a pesar de que su familia pagó el rescate.

En la convocatoria, los estudiantes universitarios piden a sus compañeros asistir con playera blanca a la concentración denominada "#NosFaltaNorberto"

Según el comunicado emitido por las autoridades del plantel ubicado en la avenida Transmisiones 51 colonia San Juan Huipulco, alcaldía de Tlalpan, al sur de esta capital, el pasado martes 4 de junio el estudiante de la carrera de Mercadotecnia Internacional terminó su última clase y, como todas las noches, antes de salir de la Universidad, avisó a su novia que iría rumbo a su casa.

Sin embargo, Norberto nunca llegó.

Posteriormente, sus familiares recibieron una llamada de los secuestradores pidiéndoles dinero a cambio de la libertad del joven de 22 años y oriundo del estado de Chihuahua.

Los padres reunieron la cantidad solicitada y la entregaron a los plagiarios. Pero Norberto no fue liberado, por lo que la familia levantó una denuncia.

Enterada de los hechos, la Universidad emitió un comunicado lamentando los hechos:

"A dos días de tan terrible suceso no tenemos noticia de Norberto, quien el día de hoy debería estar celebrando la conclusión de sus estudios de licenciatura acompañado de sus compañeros de generación.

"La violencia generalizada que vive nuestro país no nos puede vencer, debemos luchar porque lo monstruoso no se convierta en lo cotidiano, porque la inhumanidad no sea parte de lo habitual por ello, exigimos a las autoridades la pronta y exhaustiva investigación de los hechos que laceran a la familia Ronquillo Hernández, que lesionan a la comunidad universitaria y vulnera, una vez más a la juventud mexicana".

En protesta por el plagio, los compañeros de generación de Norberto decidieron tomarse la fotografía de generación exhibiendo cada uno de ellos una cartulina con la etiqueta #NosFaltaNorberto