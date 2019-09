Convocan a marcha ´Por la Familia´ el 21

El Frente Nacional por la Familia (FNF) convoca el próximo 21 de septiembre a los ciudadanos de Reynosa a la manifestación anual en contra del aborto, matrimonio homosexual, adopción entre parejas del mismo sexo y a la erradicación de la violencia de género.

A través de un comunicado, el organismo en esta frontera señaló que en punto de las 17:00 horas se reunirán en la plaza Benito Juárez del Bulevar Hidalgo.

"La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, debe ser protegida y apoyada, por la sociedad, el estado, así mismo el matrimonio es una institución de interés público y de fundamento natural". Se explica en la convocatoria.

El contingente se sumará a otros que en el mismo horario y fecha se desarrollarán en otras ciudades, como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey.

El frente nacional por la familia ha organizado movimientos similares en diversos poderes legislativos para defender la figura tradicional de familias, compuestas por mujer y hombre, así como la defensa de un feto antes de su nacimiento.

Desde lo local, constantemente emiten su postura ante movimientos feministas y LGBTTTI.

"Sin respeto a la vida no habrá paz, sin cuidado a la familia no habrá desarrollo, sin esto nuestro país no tendrá un futuro digno". Es una de las frases que aparece en la invitación y que permanece abierta para público en general.

Aunque no existe un lineamiento oficial de vestimenta, se recomienda a los interesados llevar ropa de colores claros, de preferencia blanco, así como globos rosa o azul, en símbolo a la defensa de los derechos en la infancia.