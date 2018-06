Convoca Polevnsky a proteger las urnas

Tampico, Tam.- Para la líder nacional del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, el día de la elección es crucial, pues asegura que las tendencias marcan una importante distancia sobre el segundo contrincante, pero hay que cuidar las urnas, por lo que llamó a la militancia a no claudicar y vigilar que no haya "mapacheo".

Se pretende –dijo- que haya una elección democrática en donde dice, Andrés Manuel López Obrador saldrá triunfante.

Asimismo dijo que dentro de la campaña política no quiere confrontaciones, pues es el deseo del candidato a la presidencia de la República; "no queremos pelearnos con nadie ni hacer nada en base a la confrontación".

Precisa que "lo más deseado es apaciguar al país y acabar con tanta violencia de todo tipo y construir un México en paz y con confrontaciones no se logra", advirtió. "La posición de Morena es tender puentes, construir, ir para adelante y no detenernos por ninguna situación", continuó diciendo en rueda de prensa ofrecida en un conocido hotel de Tampico.

Expuso que en México existen sólo 4 millones de militantes, pero tienen a 3 millones más dispuestos a cuidar las casillas y espantar a los "mapaches".

Asimismo llamó a quienes los apoyarán el día de la elección a no caer en provocaciones y sobre todo no crearlas, "no queremos situaciones adversas, porque queremos hacer las cosas distintas".

Asimismo, la líder nacional de Morena dijo que en esta contienda ya tienen a dos candidatos que fueron asesinados y cinco que están amenazados, pero refirió que no pedirán seguridad, ni firmarán ningún acuerdo con el gobierno, toda vez que es la obligación del estado brindar la protección, no sólo a candidatos, sino a la ciudadanía en general.

"Tenemos un caso en Jalisco que fue penosísimo porque le decían al candidato que se bajara, que no lo iban a dejar llegar, le llegó un mensaje de un expresidente municipal de Movimiento Ciudadano", citó.