Convoca Mario López a maestras de preescolar

Durante un encuentro que sostuvo con las maestras del sector 4 de Educación Preescolar, el alcalde Mario Alberto López Hernández, las convocó a que con su intelecto, pasión y esfuerzo se sumen a la gran cruzada para el relanzamiento de Matamoros.

La reunión se dio en el marco de un convivio navideño, en donde también estuvo presente César Noé Garza García, coordinador de la región III de SNTE, quien se dirigió al Presidente Municipal para reiterarle que su administración contará con todo el apoyo del magisterio.

Me da mucho gusto decirles que me siento en casa; me siento uno más de ustedes, porque yo también soy maestro y la vida de maestro es muy significativa, porque somos la parte medular de una nación.

Somos la esencia del reflejo de un pueblo, nosotros tenemos ese relieve de importancia porque transmitimos el conocimiento a los niños y ustedes son la primera plataforma de inyectar esos conocimientos. mencionó al dirigirse a las maestras y maestros asistentes, entre ellos, María Elena Flores Montalvo, jefa del Centro Regional de Desarrollo Educativo.

López Hernández se refirió a que en estos momentos muchas familias atraviesan momentos difíciles porque existe un desvinculo familiar, pore so agregó, yo les pido humildemente que cambiemos Matamoros.

ARRIBO. Alcalde Mario Alberto López Hernández es recibido por la Jefa del Sector.

Hemos emprendido agregó, una gran cruzada de unificación para que recobremos y relancemos al nuevo Matamoros; puedo decirles que debemos sentirnos orgullosos, porque llevamos 2 meses y medio y el cambio está a la vista de todos, llevamos 10 calles pavimentadas.

Y en breve iniciaremos la pavimentación de 3 más, hemos recolectado toneladas de basura que había en las calles de Matamoros; hemos intensificado las acciones de bacheo, porque la ciudad estaba en condiciones muy deplorables, expresó.

Las maestras presentes, en voz de su dirigente magisterial aceptaron sumarse a la convocatoria del Presidente Municipal porque reconocen que para sacar adelante a Matamoros se requiere de una gran unificación y trabajo en equipo.

ATIENDE. Escuchar para gobernar; el alcalde Mario Alberto López Hernández atiende a maestras de nivel preescolar.