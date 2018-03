Convoca el INE a respetar la imparcialidad ante elecciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo este jueves un llamado a los actores políticos, autoridades y funcionarios en todos los niveles a apegarse al principio de imparcialidad en sus actuaciones y en el uso de recursos públicos, para garantizar el éxito de las elecciones del 1 de julio.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, hizo un recordatorio a todas las autoridades federales, locales y municipales: “estamos todas las autoridades obligadas a cumplir con los principios constitucionales en términos de la imparcialidad de nuestras conductas y del ejercicio de los recursos públicos no hacerlo sería violatorio a la Constitución”.

Dijo que por el momento no hay ninguna queja del PAN por la presunta actuación irregular de la Procuraduría General de la República (PGR) por la difusión, la noche de este miércoles, del video que refleja el momento en que el panista acudió a la dependencia el pasado domingo.

“No es competencia del INE juzgar lo que es la actuación de otras autoridades a menos de que haya una intromisión en los ámbitos en los que el INE si es competente. Es decir, si hay una vulneración a la equidad, el INE en su momento, cuando tenga conocimiento formal de un hecho, es decir una queja, se pronunciará”, indicó Córdova Vianello, entrevistado en el Palacio de Minería.

En tanto, la consejera Pamela San Martín estimó que si bien no hay queja de por medio, el INE llamará siempre, en todos los casos, a que se cumpla con la ley.

San Martín dijo que sí sorprendió que la PGR divulgara la grabación y llama la atención “porque hay un dato que no podemos obviar pues es la misma PGR que destituyó al Fiscal de Fepade (Santiago Nieto) señalando un caso de filtración de información”.

Por ello, –agregó- “creo que si tendríamos que analizar el comportamiento de las instituciones precisamente para garantizar la imparcialidad”.

En este caso particular que la PGR investigue todo lo que deba indagar, “pero eviten cualquier conducta que pueda incidir indebidamente en los procesos electorales, no podemos obviar que estamos en el marco de un proceso electoral y el actuar imparcial de los distintos servidores públicos de las distintas instituciones es indispensable en el marco de un proceso electoral”.

No se trata de que no realicen las investigaciones, si no al revés, “el contexto de exigencia que se genera es para que sí se realicen las actividades, pero que se realicen en el marco de las reglas y garantizando la imparcialidad en el uso de los recursos”, destacó la consejera.

Cuestionado sobre el llamado que hizo el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, al INE para que interviniera en el diferendo entre PAN y PGR, el consejero Marco Antonio Baños dijo que por ahora el Instituto no tiene materia para analizar el caso.

Rechazó que por ahora pueda hablarse de que sí hay intromisión indebida de las instituciones en el proceso electoral.

“Calificar eso ahora es muy complicado para la autoridad electoral”, dijo.

“Para que el INE tenga injerencia y revise si algún servidor público se apartó de alguna disposición en materia electoral y ésta es competencia del INE tendríamos que revisar el caso concreto, hasta el momento no tenemos una queja”, estableció.