Convoca Estado a tramitar becas

La Secretaría de Educación en Tamaulipas convocó a los padres que tienen hijos en escuelas privadas para que acudan y realicen el trámite para obtener una beca para el ciclo escolar 2019-2020, ya que el plazo acabará en los próximos días.

Es para los niveles de educación Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, como parte del programa Integración.

Los documentos deben ser entregados en las oficinas del Centro Regional de Desarrollo Educativo y tienen hasta el 12 de julio, ya que la convocatoria inició el pasado 24 de junio.

Las autoridades estatales, informaron que el periodo de recepción es improrrogable y se debe realizar en tiempo y forma, por lo que no habrá plazos extras.

Los requisitos son: alumnos de primer grado de primaria no podrán ser aspirantes para la obtención de la beca, no contar con otro tipo de beca, no tener hermano becado, ser alumno regular y mínimo de 9.0, excepto para la carrera de medico cirujano partero en donde puede ser de 8.0, obtendrán más puntuación en el sistema estatal de becas los alumnos con capacidades diferentes o enfermedades crónico degenerativas, asi como alumnos regulares que hayan obtenido el primer lugar en algún torneo cívico o deportivo, incluso cultural, emprendedores, estatales o internacional en el ciclo inmediato.

Se deben llevar los documentos como: solicitud, copia del CURP, identificación oficial de los padres, comprobantes de domicilio, certificado médico si tiene alguna enfermedad o discapacidad. Constancia de estudios, boleta de calificaciones e historial académico para medio superior y superior.

Los resultados se darán a conocer a través del plantel educativo al que haya sido inscrito y en el Centro Regional de Educación.

La beca consiste en pago para todo el ciclo escolar 2019-2020, en la extensión de pago de inscripción y colegiatura en base al porcentaje otorgado.