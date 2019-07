Convoca el INE a ocupar cargos

Autoridades del Instituto Nacional Electoral hacen llamado para participar en la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del organismo.

Se convoca a la ciudadanía en general que aspire a formar parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como a las funcionarias y funcionarios de carrera que pretendan ocupar un cargo superior, a concursar por alguna de las plazas vacantes del Servicio.

Armando Salgado González, jefe de oficina de seguimiento y análisis 02 junta distrital ejecutiva en Reynosa, comentó que está dirigido a personas con vocación de servicio público y con deseos de desarrollar las actividades relacionadas con la organización de procesos electorales libres, equitativos y confiables que garanticen el ejercicio de los derechos político electorales de la ciudadanía y que contribuyan al desarrollo de la vida democrática de México.

"Esta convocatoria es de gran importancia importante, pues el mecanismo de ingreso tiene como objetivo proveer al Instituto de personal calificado para ocupar los cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, con base en el mérito, la igualdad de oportunidades, la imparcialidad y la objetividad, a través de procedimientos transparentes", dijo.

Explicó que la Primera Convocatoria Concurso Público 2019-2020, promueve la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres accedan al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral.

REQUISITOS

Los requisitos: tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente, no ser militante de algún partido político, no haber sido registrada por un partido político a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación.

De la misma forma no ser o haber sido integrante de la dirigencia nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación, no estar inhabilitada para ocupar cargo público federal, local o municipal, no haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo y aprobar las evaluaciones o los procedimientos establecidos en la presente Convocatoria, entre otros más.