Conviven seleccionados mexicanos con sus familias

En el campamento en Novogorsk los futbolistas gozaron de un asado con sus seres queridos.

Ahí estaba la familia del héroe del Tricolor, Hirving Lozano, la orgullosa esposa de Juan Carlos Osorio y hasta la pareja de Héctor Herrera, luego de toda la polémica tras la fiesta de cumpleaños de Javier Hernández.



El orgulloso abuelito del "Chicharito", Tomás Balcázar, no podía faltar a la celebración, acompañando del "Chícharo" mayor.



Juliet Osorio Ceballos expresó su orgullo por el triunfo de su esposo. En redes sociales circula una foto que puso en Instagram en la que puso el rostro del técnico del Tricolor en el cuerpo del Chapulín Colorado acompañado de la frase "no contaban con mi astucia".



Jaydy Michel y los tres hijos de Rafael Márquez no podía faltar.



Tampoco Máximo Guardado, la adoración de su padre, el cual ha convertido a su pequeño en toda una celebridad en redes sociales con el hashtag #maximomuchachocabron.



Y ahí estaban Irene Martínez (pareja de Héctor Moreno), Lluvia Carrillo (Javier Aquino), las esposas de Carlos Vela y José de Jesús Corona, la mamá de Edson Álvarez, Zizinho y Eder dos Santos, todos apuntados para el asado que los cocineros ya preparaban tras finalizar el entrenamiento del Tri en Dynamo-Novogorsk.