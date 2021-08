Convierten los canales en tiraderos clandestinos

Al no llegar a tiempo el servicio de la recolección de la basura en algunas colonias de la ciudad, los habitantes optan por salir a desechar a los bordos de los canales de desagüe de la periferia.

Es en el canal de desagüe del kilometro 121, en donde abundan los tiraderos clandestinos, mientras que las personas que vive cerca del lugar, piden a las autoridades que se haga algo al respecto.

"Muy seguido vienen a tirar basura en esta zona, algunas veces la quemamos para evitar focos de infección, pero ya se debería de hacer algo con quienes realizan esa acción", dijo Juan Carlos, habitante de la colonia Moctezuma.

La mayoría de los canales de riego o de desagüe, se mantienen con abundantes tiraderos clandestinos, mientras que no se ha dado a conocer sí se están aplicando o no multas a quienes cometen el acto de tirar la basura en lugares no indicados.