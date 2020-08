Convierten en hospital centro de convenciones

McALLEN, Tx.- En medio del drama que sufre el sur de Texas por la pandemia del Covid-19, el centro de convenciones de esta ciudad está siendo convertido en un hospital para atender a pacientes con coronavirus del Condado de Hidalgo. Las autoridades del condado -que incluye a McAllen- informó que con el apoyo del Gobernador de Texas, Greg Abbott, se hace la reconversión ante la saturación hospitalaria que enfrenta la región.

"El Centro de Convenciones McAllen se está convirtiendo en un centro de atención médica para ayudar a satisfacer las necesidades de capacidad hospitalaria del Valle del Río Grande", informó el condado.

Hidalgo es el condado del sur texano con más contagios y muertes por Covid-19 y hasta ayer registró 16 mil 586 casos y 616 decesos confirmados.

Aunque el condado había mantenido a raya a la pandemia, la reapertura en Texas -que especialistas calificaron de apresurada al permitir, por ejemplo, la reapertura de antros- disparó los casos, lo que saturó los hospitales.

Esta situación volvió al condado uno de los focos rojos nacionales en Estados Unidos y grandes medios, como The Wall Street Journal y The New York Times, reseñaron la crisis.

Ante esto, la región retomó a finales de julio medidas obligatorias de confinamiento y el juez del condado, Richard Cortez, pidió apoyo al Gobierno de Texas para contar con mayor infraestructura hospitalaria y personal médico para atender la pandemia.

En los últimos días, el condado pasó de reportar más de 20 muertes diarias a cifras por debajo de 10.

Otros condados y ciudades de Texas, especialmente los fronterizos con Tamaulipas, viven una situación similar.

Durante julio, en Laredo aumentaron de mil 604 casos confirmados a 6 mil 131, un alza del 282 por ciento, mientras que las defunciones aumentaron un 388 por ciento pasando de 26 a 127.

Así, Laredo ya es la ciudad fronteriza de Texas con Tamaulipas que más casos positivos de Covid-19 reporta.