Convierten en basurero paso del ferrocarril

"Y he estado limpiando a cómo he podido, ya ve como esta, he hablado a servicios primarios, pero no me hacen caso, y como me cobran 300 pesos, no tengo para pagarlos, ojalá y que esta vez sí nos escuchen pues es un problema que ya tiene tiempo y no hacen nada".

Y es que añade que en parte es gente que viven cercas quienes tiran todo tipo de desechos incluyendo llantas, como no está pasando la basura seguido como debe ser dice que la gente se desespera, y/o la queman o bien la amontonan como en esta ocasión.

Agregó que, entre tanto a duras penas y como puede sigue juntando la basura en las orillas ya que el panorama no es nada envidiable, haber para cuando pudieran atender el llamado.

Reportan tiradero en costados del riel en colonia Ferrocarril I.