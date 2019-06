Convierten CETis 131 ¡en ´búnker´!

Pese a las constantes quejas que los estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) número 131 en Reynosa han interpuesto contra una maestra que los regañó, gritó y amenazó de muerte por haber reprobado su clase, los directivos del plantel ubicado en la colonia Las Granjas, siguen sin emitir una postura al respecto.

De acuerdo con los estudiantes, la "Química Ponce" quien protagoniza las agresiones y que fue exhibida en un vídeo viral que ya superó las 300 mil reproducciones en redes sociales, continúa con sus actividades de forma cotidiana, ya que no se interpuso ninguna sanción o falta.

Desde que los hechos se dieron a conocer, EL MAÑANA intentó contactar a los directivos y a la propia docente, pero el ingreso a los medios de comunicación a este plantel no está permitido.

Los dos accesos, el peatonal y de vehículos permanecen resguardados por personal privado, quienes se limitan a responder preguntas del caso por "Falta de autorización".

Ayer a la salida de algunos estudiantes, comentaron.

"El vídeo se grabó dentro de clases, lo que queríamos era que la directora fuera testigo de cómo nos tratan, son gritos todo el tiempo, bullying, es una profesora muy temida, ya sabemos cuando vamos a su clase cómo será".

En el vídeo de 1 minuto con 40 segundos se observa a la docente entregando calificaciones en un ambiente de bullicio, donde destacan sus gritos..

"Cállese, quédese ahí, vuelve a hablar y lo repruebo, no diga ni una palabra más, o voy y te mato". Culmina con una palabra altisonante.

El alumno a quien iba dirigida la agresión, le cuestiona su comportamiento y vocabulario "Con esas palabras nos exige respeto", a lo que ella responde "No me importa que no me respete, cállese o lo repruebo".

SE REÚNEN PADRES

Por una de las puertas del plantel se alcanzó a observar la versión impresa de EL MAÑANA con la información e imágenes donde se evidenciaron los hechos el pasado jueves, luego de que fueran denunciados ante la redacción, y a un costado hay un letrero donde se indica que el próximo 13 de junio se llevará a cabo una reunión con los padres de familia para la entrega de calificaciones y asuntos del tercer parcial en el turno matutino y vespertino.