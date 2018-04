Convierten barda escolar en tianguis

Valle Hermoso, Tam.- Como un verdadero tianguis, es como parase los fines de semana la barda perímetral de la escuela Primaria "Niños Héroes de Nacozari", que se ubica en la brecha 122 con carretera 82, pues al menos tres o cuatro personas llegan ahí para hacer sus vendimias.

Los padres de familia, de los alumnos que estudian en ese plantel, han solicitado a las autoridades educativas que pongan cartas en el asunto, pero nada se ha hecho, pues desde hace más de un año que la barda de la escuela sirve como lugar para colgar ropas y otros artículos domésticos de segunda mano para vender.

"No es posible que ya se les ha solicitado en varias ocasiones a las autoridades directivas de la escuela y que no hagan nada al respecto, incluso en el Centro Regional para el Desarrollo Educativo tienen conocimiento, pero no se hace nada", dijo una madre de familia que se identificó como Maribel García.

Los padres de familia, saben que sí se sigue utilizando la barda, la cual se esta dañando con el paso del tiempo, serán ellos mismos los que paguen por la reparación o la instalación de una nueva, por lo que aseguran quieren cuidar el plantel.