Convierten a Polis estatales en Tránsitos provisionales

Cd. Victoria, Tamps.-

Durante el pasado período vacacional, y ante la falta de elementos de la Dirección de Tránsito Local, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública pertenecientes a la Policía Estatal participaron en la realización de operativos de seguridad vial imponiendo multas por alrededor de mil 400 pesos, en ese sentido el regidor Juan Manuel Gómez Castillo aseguró que la PE no tiene atribuciones para llevar a cabo esas funciones.

"Yo no estoy de acuerdo, yo platiqué con el comandante Quintero y le dije ¿por qué estás parando a la gente? No tiene ninguna autoridad la (Policía) Estatal para parar vehículos ni pedirles documentación, a menos que traigan alguna orden de aprehensión, sí estoy de acuerdo, pero mientras no tienen por qué hacer los operativos".

En contraste el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, artículo 11 fracción VII, Corresponde a la Coordinación General de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable: "Establecer, implementar y participar en operativos tendientes a salvaguardar la integridad de las personas, restablecer la paz y el orden públicos y en apoyo a las autoridades de protección civil, en auxilio a la población en casos de accidentes y desastres", y en la fracción XX: "Actuar en caso de flagrancia asegurando al infractor, poniéndolo a disposición de las autoridades competentes con estricto apego a la ley", lo cual choca con la versión del regidor.