Conversa ‘Chicharito’ con realeza de Inglaterra

Un día después de que los jugadores del West Ham, junto al técnico croata Slavan Bilic, le dieron la bienvenida en el London Stadium al príncipe Guillermo y a su esposa Kate Middleton, Javier Chicharito Hernández reveló parte del diálogo.

¡Me dieron la bienvenida de regreso a Inglaterra! Me sorprendió que William me lo haya dicho. Me dijo que estaba contento de verme aquí en Inglaterra”, comentó Chicharito en el Twitter oficial del club londinense.

“Colores correctos, equipo equivocado”, fue lo que le dijo el príncipe -quien es fiel seguidor del Aston Villa- a Chicharito Hernández. Con relación a que si el ariete mexicano disputará el partido que los Hammers sostendrán hoy en contra del Brighton, el estratega croata comentó que el delantero se sometió a un escáner, por lo que se eliminó cualquier duda sobre alguna lesión y seguramente formará parte del once titular.