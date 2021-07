Convalece perrito por machetazos; Pitbull intenta devorarlo

Río Bravo, Tam.- Consternación por el caso de mascota canina que se hizo viral por ser atacada a machetazos en el fraccionamiento Misiones del Puente, misma que ahora fue objeto de otro ataque, ahora a manos de perro pitbull, pone de relieve que la violencia contra los animales, aún no se castiga pese a ya estar contemplada en el código penal y que siguen existiendo dueños que no asumen la responsabilidad de tener perros de alta peligrosidad.

Fue la señorita Alexa "N", quien dio a conocer el caso del perro Bruno a quien ayuda en sus cuidados pese a no ser su dueña, el cual aún no se reponía de las lesiones inferidas por humano agresor, cuando cayó en las fauces de el feroz can.