Con una carta piden renuncia a dirigente estatal del PAN en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- Mediante una misiva, líderes del PAN mexiquense solicitaron al presidente del blanquiazul en el Estado de México, Víctor Hugo Sondón, asumir su responsabilidad ante la derrota del 4 de junio y poner a disposición su cargo.

"Quien tiene la mayor responsabilidad frente al panismo es Víctor Hugo Sondón Saavedra quien debiera ser el primero en analizar, evaluar y calificar de frente a la militancia el resultado de la elección en su doble papel como Dirigente Estatal y como Coordinador de la Campaña y a la luz de ello poner a disposición su cargo", resaltaron.

La carta firmada por los ex alcaldes de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez y Juan Carlos Núñez Armas, así como el ex alcalde de Naucalpan, José Luis Durán, el ex diputado federal Carlos Pérez Cuevas, entre otros, asienta que si bien existen varios responsables que por acción u omisión "deliberadamente" pretendieron hundir al candidato más competitivo, hay antecedentes donde dirigentes nacionales han renunciado al cargo cuando entregan malas cuentas electorales al partido, como Germán Martínez Cazares.

"Esta exigencia es una demanda de la militancia y no puede ser eludida, si pretendemos ser un partido competitivo hacia el 2018, no podemos actuar bajo la premisa de que las malas decisiones no tengan consecuencias. Esta reflexión no es exclusiva para el Estado de México, del éxito que tenga el panismo en detectar y corregir sus fallas dependerá su desempeño en las próximas elecciones nacionales y locales, pues por varias razones de peso, el proyecto de nación se resolverá principalmente en tierras mexiquenses", sostuvieron.

Los blanquiazules convocaron al panismo mexiquense a que emprenda una profunda y contundente reconstrucción del instituto político, donde tengan cabida todos los grupos, por lo que hicieron un llamado a la madurez política y a superar los intereses personales, poniendo por delante el proyecto de estado y nación.

Además de redoblar esfuerzos, limpiar la casa, recomponer la base, participar en las asambleas, hacer la paz entre los grupos y no olvidar que el "enemigo está afuera", ya que solo así podrán demostrar a la ciudadanía, a los jóvenes de manera especial, que son el verdadero partido de los ciudadanos.

"Se cometieron muchos errores como fallas en la estructura, una campaña dispersa y con enfoque de grupos; una estrategia que confundió el 2017 con el 2018, olvidando señalar al PRI Gobierno como el enemigo a vencer así como un malsano centralismo de la campaña", apuntaron.

Si bien reconocieron que otro de los factores de la derrota el pasado 4 de junio, fue sin duda que se trata de una "descarada elección de Estado", dado el sinnúmero de pruebas como: la inusitada presencia en casi toda la entidad de los funcionarios estatales y federales en las semanas previas a la contienda electoral, el uso indebido de los programas sociales, la notable cooptación del voto, la intimidación, la amenaza.

Así como, el secuestro de las instituciones electorales, las propias declaraciones del candidato del PRI, Alfredo Del Mazo, jactándose de que él podía solicitar a los secretarios de Estado que dejaran de hacerle campaña si él así lo pedía, no pueden dejar de lado, añadieron los firmantes, que el panismo cometió sus propios errores que llevaron al resultado.