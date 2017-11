Controversial colecta en secundaria técnica

Miguel Alemán, Tam.

Gran controversia entre los diferentes sectores de la población y opiniones encontradas ha generado el hecho de que las autoridades educativas e integrantes de la Asociación de Padres de Familia de la escuela secundaria Técnica No. 49 “Wilfrido Massieu”, realicen diferentes actividades para tratar de solucionar la problemática del transporte escolar que se acrecentado durante los últimos años en dicha institución.

Desde hace un par de semanas que personal docente y alumnos del citado plantel, son apoyados por el director e integrantes de la Asociación de Padres de Familia que están sumando todos sus esfuerzos para poder realizar labores de colecta para solicitar la cooperación de la ciudadanía, además de la venta de boletos para una próxima rifa de motocicletas,- cuyos fondos que se obtengan podrán servir para la adquisición de 3 unidades para el transporte escolar-, lo cual está siendo duramente criticado por otros padres de familia con hijos que simplemente no requieren del citado servicio de transporte y quienes no muestran mucha disposición de colaborar, pues les ha causado cierta molestia el hecho de que también les hayan mandado talonario de boletos para la rifa, siendo que ellos no utilizan los autobuses.

ACLARAN SITUACIÓN

Ante esto, las autoridades educativas e integrantes de la Asociación de Padres de familia consideraron pertinente hacer públicas ciertas observaciones o aclaraciones en el sentido de que ya no se realizarán labores de boteo y cuando se llevaron a cabo, fueron justo a escasos metros de la Dirección de Tránsito Local, cuyas autoridades les brindaron su autorización y vigilancia preventiva para poder evitar accidentes.

De igual forma, también aclararon que desde hace años que no se cuenta con ningún tipo de apoyo o recurso, mucho menos del gobierno federal que pueda destinarse o aplicarse en la adquisición de ningún tipo de medio de transporte, pues siempre han sido para las mejoras de las instalaciones.