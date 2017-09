Controla Salud zika y dengue

Cd. Victoria, Tam.

Para la semana 36 del año solamente se detectó un nuevo caso de dengue en el municipio de Matamoros con lo cual la Secretaría de Salud de Tamaulipas consideró que la propagación de enfermedades por vector como el dengue, zika y chikungunya, había sido controlada y a las cuales se les dará un seguimiento para evitar un nuevo brote en las próximas semanas.

Esto lo señaló la titular de la Secretaría de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, “ya no somos el primer lugar, no estamos tampoco con un número menor, tenemos 212 mujeres embarazadas en el estado pero con las acciones que estamos realizando ya no ha habido mujeres infectadas más, estamos en control”.

En lo que va del año hay un acumulado de 330 casos de dengue, 359 de zika y 3 de chikungunya, de los cuales Reynosa encabeza con 88 casos de Dengue y Victoria con 292 de Zika, “los casos que llegan a los centros

de Salud o los casos donde no pueden ir se comunican con nosotros y nosotros mandamos una brigada que los identifica, afortunadamente

estamos entrando en un descenso de los casos por todas las acciones que estamos trabajando con los ayuntamientos”.

Victoria, Mante, Reynosa, Padilla, Llera, Matamoros y San Fernando son los siete municipios con más casos de Zika en Tamaulipas con los cuales la SST ya se encuentra realizando acciones dirigidas para disminuir la proliferación del mosco transmisor, “ya estamos en coordinación trabajamos en algunos lugares cada semana, en algunos otros lugares cada dos semanas”.

Finalmente aclaró que hasta el momento no se han presentado afectaciones en los productos de los embarazos a causa del virus del Zika, no obstante se le dará un seguimiento por hasta 36 meses a los recién nacidos para descartar cualquier daño, “a cada mujer embarazada que está diagnosticada con el virus zika le damos un seguimiento especial de dos ultrasonidos por mes hasta que nazca su