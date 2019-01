Controlarán Pemex y Sedena nuevas pipas

Ciudad de México.

Las 500 pipas que el gobierno federal adquirirá para atender el abasto de combustible no se asignarán al sindicato petrolero, sino directamente a la Dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) o, en un plan "B", a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que garanticen el resguardo en la distribución de las gasolinas.

"Es Pemex o la Secretaría de la Defensa Nacional [las que estarán a cargo de las pipas]", aseguró en conferencia de prensa mañanera, de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además reveló que a raíz de la estrategia contra el robo de combustible, "por increíble que parezca", la empresa estatal está facturando más por la venta de gasolinas.

Acompañado de su gabinete de seguridad y energético, López Obrador señaló que la región norte de México será abastecida por medio de pipas que viajarán desde Estados Unidos, principalmente desde Texas. Ello, para abastecer la frontera y quitar presión a la refinería de Cadereyta, a fin de que pueda surtir con combustible a los estados del sur.

La labor de conseguir autotanques y pipas en Estados Unidos estará a cargo de Ricardo Peralta, administrador General de Aduanas.

Optimizar distribución. El equipo del titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, confirmó a EL UNIVERSAL que buscan que las 500 pipas de 60 mil litros cada una estén a cargo de la Dirección de Pemex, es decir, que sindicalizados no participen en el transporte del combustible.

Andrés Manuel López Obrador detalló que la Sedena tiene un sistema de transporte y analizan vincular la distribución con la vigilancia, para tener pipas protegidas.

"Que ante la emergencia, no falte el combustible. Es un plan de seguridad que ya no tengamos que estar padeciendo porque nos rompieron un ducto, nos pincharon un ducto y mientras lo remendamos se queda sin combustible la Ciudad o el Estado de México o la Zona Metropolitana de Guadalajara. Ya no", explicó.

Mayor factura. El Presidente afirmó que a pesar del problema de abasto, por increíble que parezca, ahora Pemex está facturando más por la venta de gasolinas. "Como ya no pueden robarse lo que se estaban robando, ahora Pemex está facturando más, aunque parezca increíble".

Al respecto, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, reforzó que del 7 al 14 de enero se registró un aumento en la venta de gasolina a nivel nacional, así como en algunas de las entidades donde se presentó el problema de abasto del combustible. Indicó que del lunes 7 al lunes 14 de enero pasado, hubo un incremento en las ventas de gasolina regular de 7.9 millones de litros.