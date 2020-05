Contratos para energía limpia eran leoninos, dice AMLO, y desliza posible renegociación

CIUDAD DE MÉXICO.- Una nueva defensa de su política energética y la consideración de que las empresas de la llamada "energía limpia" quieren seguir medrando, fue planteada hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En medio de la inconformidad de trasnacionales energéticas, así como de gobiernos de distintos países y de la cúpula empresarial en México, por un acuerdo que deja en suspenso la entrada en operación de campos de energía eólica y fotovoltaica, el mandatario acusó concesiones y contratos "leoninos", una calificación que había usado el año pasado en un diferendo similar con siete gasoductos.

"Se entregaron concesiones y contratos leoninos que afectan al interés nacional (...) porque a través de influyentismo se pactó mediante componenda entre empresas particulares y funcionarios públicos, la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos con subsidios, incluso se pretendía destruir a la Comisión Federal de Electricidad, cerrar las plantas, subutilizarlas, no permitirles que generaran energía para darle preferencia a las plantas de generación eléctrica del sector privado, sobretodo extranjero", dijo.

Aunque los funcionarios del sector energético han sostenido desde la emisión del acuerdo el pasado 26 de abril (y replanteado por inconsistencias para su versión final del pasado 15 de mayo), en que se trata de una medida temporal por la baja de demanda ante el parón productivo por la pandemia, hoy el mandatario expuso más allá de criterios técnicos, la corrupción, orientando el tema a una renegociación:

"No se cancela ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos. (de lo que se trata) es que no haya corrupción porque pagar sobreprecios por la energía eléctrica significa que los consumidores, el pueblo, tengan que pagar más. Entonces, lo que estamos protegiendo es el consumo de energía eléctrica y que se pueda ofrecer a precios justos".

La exposición del mandatario hoy, es similar a la utilizada el primer semestre del año pasado, cuando acusó corrupción en empresas contratadas para construir y operar gasoductos cuyo objetivo es alimentar plantas de ciclo combinado para la generación de electricidad. Inclusive, empleó las mismas expresiones y el asunto devino en una renegociación que hasta ahora no es transparente.

Respecto a las plantas de la polémica vigente y las empresas de energía limpia, añadió:

"En esas irregularidades, para llamarlas de manera suave, en esos actos de corrupción, se les dio preferencia a empresas de generación de energías limpias en contra de la CFE, entonces lo que estamos haciendo ahora es poner orden y que haya piso parejo.

"Porque de lo que se quejan es de que hay preponderancia de la CFE con el Estado, es exactamente lo que ellos hacen: tomaron la CFE, y tuvieron preponderancia, el control preferencial lo tenían las empresas particulares en contra de la empresa pública".