Contratan restauranteros a la comunidad migrante

Matamoros, Tam.- Ante la falta de mano de obra que se tiene en los restaurantes de esta ciudad fronteriza, algunos de los dueños han iniciado a contratar a la comunidad migrante que de diferentes nacionalidades que se encuentra varada en Matamoros.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que algunos de los socios ya iniciaron con este proceso, ofreciendo la oportunidad laboral a quienes tienen los documentos legales para poder trabajar.

Caridad Matilde Estruch Díaz señaló que hay déficit en estos momentos en el sector restaurantero, ya que esta resultando difícil el poder encontrar quien quiera trabajar en este sector.

"En el caso particular de una servidora tengo la necesidad de por lo menos contratar a 10 personas, pero desgraciadamente no hay quienes quieran laborar, además de que no cumplen ciertos requisitos para poder entrar", dijo.

Manifestó que lo mismo sucede con algunos compañeros, quienes ellos si decidieron el contratar a los migrantes que se encuentran en esta frontera, esto siempre y cuando cuenten con los permisos correspondientes para poder trabajar.

Recordó que a quienes entraron de manera legal al país, se les entrega un permiso provisional con el cual pueden desempeñar un empleo, son a quienes se les contrata para que puedan salir adelante económicamente.

"Pese a que estamos teniendo problemas para encontrar esta mano de obra, no nos hemos visto en la necesidad de salir a otras ciudades en busca de traer mano de obra, sino que estamos buscando a los matamorenses para quienes sean ellos los que ocupen estos espacios laborales", concluyó.