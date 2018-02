Contraen matrimonio pese a negativa del Registro Civil

Madero, Tam.- Una pareja de hombres se casó este fin de semana pese a las "trabas" que les ponían en la Segunda Oficialía del Registro Civil, pues ellos contaban con un amparo otorgado por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito, ordenamiento que no acataba la titular.

De acuerdo a lo informado por Mercurios Espinoza, impulsor de los matrimonios igualitarios en Tamaulipas, la pareja Guillermo y Víctor se presentaron en la Oficialía a principios del mes de noviembre en donde la titular a quien le presentaron el resolutivo del amparo promovido.

En esa ocasión la titular les mencionó que dicho veredicto del Juez no estaba concluido, por lo que les exhortó a presentar un nuevo amparo o bien, copias certificadas.

Ante esta negación, la Asociación "México Igualitario en Tamaulipas" presentó una denuncia en contra de la titular por desacatar la instrucción de un Juez Federal y por discriminación.

"Se interpuso una denuncia por repetición del acto de discriminación, a pesar de que ya estaba el amparo, los funcionarios no deben alargar la ejecución de la sentencia... los hicieron que hicieran vueltas, en Noviembre de 2017, no quiso aceptarles el amparo, les pidió que fueran en Enero, cuando ella andaba de vacaciones, y les reciben los papeles, y les dice que ese amparo no tenía puntos resolutivos, les pedía que fueran al juzgado de distrito y que les expidieran otro amparo", citó.

Ante este procedimiento al que recorrieron, finalmente este fin de semana lograron concretar el matrimonio civil, sin embargo la denuncia continúa y esperan que la titular sea sancionada por el desacato a la ley superior y por el acto de discriminación.