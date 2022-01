- Contrae el coronavirus fiscal general de Texas

El personal de comunicaciones de la oficina del fiscal general dijo a The Texas Tribune en una declaración sin firmar que Paxton había dado positivo.

"Él sigue trabajando diligentemente para la gente de Texas desde casa", dijo el comunicado.

La oficina del fiscal general no dijo de inmediato si Paxton fue vacunado. No dio a conocer más información sobre cuándo el fiscal dio positivo o cómo pudo haberlo contraído. Paxton está casado con la senadora estatal Ángela Paxton, republicana de McKinney. La oficina del fiscal general no dio información sobre su condición, señaló la publicación de El Diario de El Paso.

Paxton, un republicano de segundo mandato, ha desafiado los intentos del presidente Joe Biden de exigir vacunas para los empleados de atención médica en las instalaciones que reciben fondos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y las tropas que sirven en la Guardia Nacional de Texas.

También ha luchado contra los intentos de la administración de Biden de exigir que el personal y los voluntarios de los programas Head Start se vacunen y que todos los padres, el personal, los voluntarios y los niños mayores de 2 años usen una máscara en las escuelas.

Paxton es el último funcionario estatal en ser diagnosticado con Covid-19 a medida que la variante ómicron se propaga por Texas.

El vicegobernador Dan Patrick dio positivo por Covid la semana entre Navidad y Año Nuevo. El gobernador Greg Abbott dio positivo en agosto.

También el miércoles, la representante de E.U. Lizzie Pannill Fletcher, demócrata de Houston, anunció en Twitter que había desarrollado un caso innovador de coronavirus.

"Me he estado haciendo pruebas con regularidad y estoy totalmente vacunada y reforzada", dijo. "Estoy agradecido de tener sólo síntomas leves y estoy en cuarentena y siguiendo la guía de los CDC".