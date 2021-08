Contrademanda a fotógrafo

Después de que en julio del año pasado la actriz Livia Brito se viera involucrada en un escándalo legal por haber golpeado a un fotógrafo que la captó en las playas de Cancún con su pareja, ahora Brito decidió levantar una contrademanda argumentando que Ernesto Zepeda es el responsable de invadir su privacidad.

Hoy el fotógrafo fue captado a la salida del Ministerio Público donde fue solicitado para comparecer ante la denuncia que hizo la cubana. "Me está denunciando Livia Brito como probable responsable de invadir su privacidad. Ella alega que la privacidad debe de respetarse y sí es cierto, pero al ser figura pública debe entender que en lugares públicos es muy complicado que no se le acerque la gente, que le pidan un autógrafo; mi expediente ya tiene rato", detalló Zepeda.

DESATA DISCUSIÓN

El hecho que desató una discusión entre la actriz y el fotógrafo terminó en golpes hacia Zepeda e incluso él afirmó que la pareja le quitó su cámara y otros instrumentos de trabajo que llevaba consigo. Debido a la pandemia, su caso aún no se ha resuelto, por lo que aprovechó para afirmar que no se detendrá hasta que se le haga justicia a su demanda. "Se tramitó desde hace 10 meses y ella interpuso la suya. Me citaron a que diga esto que está pasando; sencillo, estaba en la playa tomándole fotos en un espacio público y con mucha gente, no era propiedad privada y pues me violentó junto con su novio", dijo.

PIDE SEA RESPONSABLE

Lo que pide el fotógrafo es que la actriz se haga responsable por los daños que le causaron, entre los que se incluyen golpes y cicatrices que asegura aún no desaparecen de su rostro y cuerpo. Mientras tanto Livia, a quien varios productores como Juan Osorio y Carmen Armendáriz le habían retirado ofertas de trabajo, ahora acaba de emprender un nuevo proyecto junto a José Alberto Castro en la telenovela "La desalmada", en la que ella será protagonista.

Al momento no se ha pronunciado respecto al tema, pero el acusado alega que seguirá buscando una resolución. "Ya pasó mucho tiempo del tema pero no lo voy a soltar hasta que se hagan cargo de lo que tienen que reponer o en su caso que lo diga el mismo juez", aseguró Zepeda.