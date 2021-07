Contraataca Covid; enfila Reynosa hacia alerta máxima

CASOS CONFIRMADOS

Gilberto Estrella Hernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado y encargado del tema Covid en Reynosa, comentó a través de la plataforma zoom, que los casos confirmados por edad, el rango fuerte es de 25 a 29 años hasta 55 y 59 años de edad que es el sector productivo, el que está saliendo y conviviendo.

Explicó que la preocupación se mantiene porque en la semana 25, se tuvo alrededor de 330 casos y fue subiendo, posterior fue bajando, pero en la semana 48 ya comenzó a repuntar y en la semana 52 van 133, que significa que vamos en aumento.

“De cuatro a cinco semanas para acá los casos se nos han triplicado y esto es lo preocupante, comparamos esta lista con la de la semana 23 y es muy parecido los casos confirmados, que es lo que va a pasar, si no nos contenemos, si no empezamos a meter conciencia vamos a meternos otra vez en esta curva que no es nada agradable para nadie, mucho enfermos, se pueden colapsar los hospitales y lo peor de todo el tema económico”, dijo.

MÁS MUERTES

El funcionario estatal, responsable del Covid en Reynosa, comentó que si se va en la misma dirección, habrá cierre económico, fallecimientos, por lo que mientras se espera la vacuna, se debe tener conciencia y las medidas.

“Si regresamos al escenario de mitad del año, se va a empezar a colapsar porque se van a tener que tomar medidas no que son bienvenidas, es increíble si se para la economía, se tienen que cerrar los negocios, restringir la movilidad, el transporte, los negocios, colapsas a cualquier ciudad, a la economía, pues estamos fritos, y por más que tengan los programas, de qué sirve si están cerrados y no hay lana que alcance”, expresó.

El funcionario estatal, pidió a la ciudadanía que se genere conciencia, porque se han relajado las medidas.

“Tenemos que mantener esos cuidados para poder seguir transitando y generando economía, estar saliendo con todos los cuidados, como se dice tenemos la memoria muy corta y se nos olvida”, recalcó.

En este mes de diciembre se elevaron los casos, las salidas de las familias, los convivios y posadas, por lo que se vislumbra para el próximo año un panorama similar a los meses más difíciles de la pandemia.

“Vale más perder una Navidad en la vida que la vida en una navidad, tiene mucho sentido, no pasa nada si no convivimos con nuestra familia, si convivimos puede ser la última navidad también”, recalcó.

10 colonias en el top de contagios

Las colonias que más casos confirmados tienen son:

- Villa Florida, con 165

- Las Fuentes Sección Lomas con 158

- Lomas del Real de Jarachina Sur con 143

-Vista Hermosa con 116

- Fraccionamiento Reynosa con 100

- Balcones de Alcalá con 93

- Hacienda Las Fuentes con 92

- Rodríguez con 87

- Aztlán con 84

- La Cañada con 83

- En las 10 colonias da un promedio de mil casos positivos confirmados.