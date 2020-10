Contra Primera Dama

Stormy Daniels respondió a la primera dama Melania Trump, quien se refirió a ella como "prostituta porno", según grabaciones filtradas esta semana en medios estadounidenses.

"¡Jajaja!... Aunque no me pagaron por sexo y, por lo tanto, técnicamente no soy una ´prostituta´, aceptaré ser eso sobre lo que eres...", asestó Daniels contra la Primera Dama.

Daniels no se quedó callada y continuó escribiendo: "Vendiste tu coño y tu alma... y soy legal. Sigue hablando de mí. Me gustan tus nuevas tetas por cierto. ¿Publicarás (más) desnudos? #Bebest lol".

Daniels hizo referencia a la campaña que la Primera Dama lidera contra el acoso en internet #BeBest (#SéMejor), la cual ha sido cuestionada dadas las recientes revelaciones sobre sus propias opiniones en asuntos migratorios y la situación política del país.