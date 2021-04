¡Contra las cuerdas!

Hubo show de pirotecnia previo al juego. Ya Cold Play y su canción "Viva la vida", a través de los altavoces, había animado a la gente. Algunos jugadores del Puebla no podían ocultar esa dosis de motivación extra. El central Juan Pablo Segovia parecía Franco Baresi al anticiparse a las jugadas y Javier Salas ganaba todos los balones divididos.

El VAR auxilió al árbitro Óscar Mejía en 3 ocasiones, una de ellas tras la marcación de un penal por la presunta mano de Alan Mozo. Ormeño cogió el balón y no lo soltó. Él, como delantero de La Franja, nació con la pandemia, así que no está acostumbrado a que le griten sus goles en la grada de la Primera División. Para su mala fortuna, el silbante se retractó, tal y como lo hizo minutos después al perdonar una tercera amarilla a los Pumas, a Johan Vázquez. Minutos más tarde, marcó una falta contra el Puebla.

Hubo hasta una bronca en la zona auriazul. No faltó quien bañara a los aficionados con. ¿cerveza? Alfredo Talavera se contagió del espíritu de Jorge Campos al 90´ al conducir el balón hasta la media cancha (quizá por portar el uniforme rosa mexicano) y el Puebla mandó el balón al poste ya en la compensación.

La Franja fue vitoreada pese al 0-0. Es tercera con 27 puntos, 9 arriba de los Pumas que aún sueñan con la Repesca.

ARMAN SU TIANGUIS EN EL CUAUHTÉMOC

El estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc es otro boleto. El club se deslinda del manejo de esa zona, que no le pide nada al tianguis de La Portales. El primero que no porta cubrebocas es el vendedor de las caguamas. De a 70 pesos el vaso michelado. Hay largas filas. La sana distancia no fue invitada al Cuauhtémoc. Los comerciantes ya diversificaron el negocio. Se venden desde cubrebocas N95 a 5 pesos hasta un plato de camarones, de a 100 con todo y su limón y la dosis de salsa Valentina.

´LO VAMOS A CUMPLIR´ ANDRÉS LILLINI ASEGURA QUE PUMAS ESTARÁ EN LA LIGUILLA

Andrés Lillini, DT de Pumas, señaló que, después de la cara que mostró su equipo en el cotejo ante Puebla, confía en que los del Pedregal se colarán a la Fase Final, venciendo al América, pues más allá del rival, la escuadra felina está obligada a sacar los tres puntos.