Contra la candidatura de West

La ex Primera Dama Michelle Obama se postuló en contra de la candidatura del cantante Kanye West a la presidencia de Estados Unidos, e instó a los votantes a no apoyar a candidatos que no tienen ninguna posibilidad de ganar, reportó Daily Mail.

En el discurso que dio la noche de este lunes ante la Convención Nacional Demócrata, la famosa pidió a los votantes respaldar al candidato Joe Biden con el mismo entusiasmo con que lo hicieron con su esposo, el ex Presidente Barack Obama, tanto en 2008 como en 2012.

West está batallando por hacerse de un espacio en la boleta electoral de varios estados, incluidos Colorado, Wisconsin y Ohio, lo que ha generado temores entre los simpatizantes del partido demócrata de que desviará votos para Biden.

YA TIENE ACCESO

A PAPELETA

De hecho, el yerno del Presidente Donald Trump, Jared Kushner, confirmó la semana pasada que había sostenido recientemente una charla con West y algunos agentes del partido republicano para apoyarlo y asegurar su acceso a las papeletas.

Aunque Michelle Obama no se refirió a West por su nombre en su discurso, sí indicó que estos no eran tiempos para desviar la vista hacia candidatos que no tenían cabida en las elecciones.

"Este no es el momento de retener nuestros votos en protesta o jugar con candidatos que no tienen ninguna posibilidad de ganar.

Tenemos que votar como lo hicimos en 2008 y 2012. Tenemos que presentarnos con el mismo nivel de pasión y esperanza por Joe Biden", dijo.

"Tenemos que votar temprano, en persona si podemos. Tenemos que solicitar nuestras papeletas por correo ahora mismo, esta noche, y enviarlas de vuelta de inmediato y hacer un seguimiento para asegurarnos de que se reciban. Y luego, asegurarnos de que nuestros amigos y familiares hagan lo mismo".

NO ES FAVORITO

Aunque Biden ha superado a Trump en las encuestas de opinión y es ampliamente favorecido por los expertos para ganar las elecciones del 3 de noviembre, algunos republicanos han aprovechado la candidatura de West como una oportunidad de debilitar a Biden en estados marginales.

El intérprete de "American Boy" ha encontrado varios obstáculos en su campaña en diversos estados donde ha presentado su petición de formar parte de sus boletas de elección, entre ellos Wisconsin y Nueva Jersey, en los que ha sido impugnado por motivos de procedimiento.

West ya ha incumplido los plazos en varios estados, incluido Carolina del Sur, donde no presentó una petición a tiempo.