Contra Fox justicia, no venganza: AMLO

A una hora del rancho de Vicente Fox, el presidente que lo quiso desaforar hace trece años, Andrés Manuel López Obrador advierte: "Aunque Fox esté alebrestado diciendo que no va a permitir el cambio y me diga ´lopitos´, loquito, ¡que me diga como quiera, pero ya no le vamos a dar a la pensión de 5 millones de pesos mensuales!"

López Obrador, arremetió contra el expresidente Vicente Fox al calificarlo como ardido y nervioso porque se le va a quitar la pensión que recibe como expresidente y exmandatario estatal, para dejarle únicamente la de 65 y más.

"Fox está ardido y nervioso; ya le estoy recetando su Amlodipino para que se serene. Dice que soy lopitos, que estoy loquito, que diga lo que quiera, porque ya no le vamos a dar su pensión de 5 millones de pesos mensuales", repitió.

En el centro de la localidad donde nació Vicente Fox, López Obrador sostuvo que el ex mandatario también recibe pensión como exgobernador de Guanajuato.

Adelantó que como presidente de la República, de ganar las elecciones, no le dará la pensión como expresidente y la coalición Morena-PES-PT también ganará la elección a gobernador de Guanajuato, por lo que dejarán de darle a Fox dinero del presupuesto estatal.

"Si tiene el derecho a la pensión, ahora va a ser de 65 y más. Esa es pensión para todos los adultos mayores", dijo.

López Obrador, en su tercer intento por llegar a la presidencia, la que dice que es la vencida, remacha: "y no es venganza, es justicia".

MENSAJE A LA MARINA

Cuestionado sobre la responsabilidad de la Marina en la muerte de una familia en Tamaulipas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia lamentó lo sucedido y exigió a las fuerzas armadas que dejen de ametrallar a diestra y siniestra.

"Creo que hay que cambiar esa estrategia, lo he venido señalando, no se resuelve nada con esas masacres, además pierden la vida inocentes, tienen que usarse la inteligencia, no la fuerza y dejar de ametrallar a diestra y siniestra.

"Yo sé que a veces responden los soldados y marinos, porque a veces son atacados y se puede argumentar que es en defensa propia pero hay que cambiar la estrategia, no seguir con el uso de la fuerza queriendo resolver el problema de la inseguridad y la violencia", sostuvo.

El abanderado de Morena-PES-PT, dijo que se le llame como sea, pero en esa acción perdieron la vida inocentes.