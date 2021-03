Contra el odio condena racismo antiasiático

BTS emitió su declaración tras los recientes ataques contra personas de origen asiático en Estados Unidos, que se han incrementado durante la pandemia de coronavirus. Un hombre blanco recientemente mató a tiros a ocho personas, entre ellas seis mujeres de ascendencia asiática, en un centro de masajes en el área de Atlanta.

LOS ATACAN

"No podemos expresar con palabras el dolor de convertirse en objeto de odio y violencia", dijo la banda en su misiva, agregando que sus experiencias los hicieron sentir impotentes y socavaron su autoestima. En febrero, una estación alemana de radio generó ira cuando un presentador comparó a la banda con el coronavirus.

La agrupación dijo que, aunque la discriminación que han soportado es "intrascendente" en comparación con los "sucesos que han ocurrido en las últimas semanas", sintieron el deber de pronunciarse. "Lo que está pasando en este momento no puede disociarse de nuestra identidad como asiáticos", dijo el septeto de chicos.

Muchos asiáticos estadounidenses creen que los tiroteos en Atlanta tuvieron motivaciones raciales. La policía dice que aún intenta determinar un motivo.

Artistas prominentes de origen asiático como Steven Yeun, Simon Liu y Sandra Oh se han expresado sobre la concienciación de la violencia contra asiáticos. "¡Estoy orgullosa de ser asiática! Nosotros pertenecemos aquí", gritó Oh en un megáfono en un rally en Pittsburgh la semana pasada.

ALZAN LA VOZ

BTS es una de las primeras bandas surcoreanas en condenar abiertamente el racismo antiasiático. Las bandas de K-pop son conocidas por cuidar una imagen creada por sus sellos discográficos, lo que a menudo las amordaza sobre temas delicados como raza y salud mental.

BTS se ha pronunciado sobre la discriminación y la violencia racial. En 2020, donó un millón de dólares al movimiento Black Lives Matter, un monto que sus fans igualaron en un día según "One In An ARMY", un equipo de recaudación global de fondos creado por seguidores de BTS.