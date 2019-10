Contra el cáncer de mama

En México el cáncer de mama es la principal razón por la cual mueren las mujeres, esto de acuerdo a información de la Secretaría de Salud. Por suerte, con la detección temprana en las etapas iniciales, puede superarse y, prueba de ello, es Angelina Jolie, quien tomó la decisión de quitarse las glándulas mamarias.

Alejandra Guzmán, Daniela Romo, Angélica María, Bárbara Mori, Alicia Machado y Adamari López, han sido grandes guerreras en afrontar el cáncer y vencerlo como muestran cada una en sus historias en Instagram.

El pasado 19 de octubre se conmemoró a nivel mundial el Día de la lucha contra el cáncer de mamá y cada una de estas famosas escribieron al respecto.

EN SUS PROPIAS PALABRAS

"En 2007, tras ir al médico a un chequeo, fui diagnosticada con un tumor en un seno. Gracias a la intervención temprana logré vencer esta enfermedad", dijo Alejandra Guzmán.

En 2005 Adamari López recibió la noticia sobre su padecimiento de cáncer de mama: "Afortunadamente, gané la pelea. Me sometí a quimioterapia, una doble mastectomía y a una reconstrucción de los dos senos".

LO SUPERAN

Mori dio a conocer en 2009 su diagnóstico de cáncer mientras trabajaba en cine, al mismo tiempo informó que logró superarlo. "No me sometí a quimioterapia, sino que me quité la glándula mamaria", escribió.

Angelina Jolie dio un gigantesco paso en la prevención de la enfermedad, al someterse en 2013 a una doble mastectomía con la finalidad de reducir los riesgos de sufrir dicha enfermedad.

La actriz perdió a su madre, a su abuela y a su tía a causa del cáncer de seno.