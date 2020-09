Lele Pons busca ayudar a las personas escuchando sus problemas y aconsejándolas por medio de sus redes sociales; desearía que los gobiernos contribuyeran para controlar el ciberacoso porque, aunque ella ya lo aceptó, considera que no es lo correcto.

Tras revelar en sus redes que sufre de TOC y síndrome de Tourette, la venezolana explicó que le fue difícil hacer públicos sus propios problemas pero lo que la animó a hacerlo fue la idea de ayudar a sus seguidores que atraviesan por lo mismo.

"Me tardé en hacerlo público, mis amigos y mi equipo me empujaron a esto porque dijeron: ´Esto educará a la gente, le ayudará´ y le dará mucha información a las personas que no saben que tienen este síndrome, para que busquen ayuda".

La influencer de 24 años explicó que se ha ganado la confianza de muchos de sus seguidores, quienes le cuentan sus problemas y ella trata de aconsejarlos.

"La gente habla de sus problemas de forma anónima y usan las plataformas para abrirse, no quieren decirlo a nadie y me lo dicen a mí, yo doy consejos, si necesitan ayuda recomiendo que busquen un terapeuta".

Pons señaló que, siendo una persona pública que tiene miles de seguidores en sus redes, no se salva de las críticas destructivas y, aunque ya se acostumbró, manifestó que no está bien, considera que se debería de hacer algo contra el bullying cibernético.

"Yo creo que el gobierno tiene que ayudar, porque no es justo lo que muchas personas ponen en las redes sociales y pueden ser tan malvadas, pueden afectar a una persona, causar que se haga daño, yo no apoyo eso", expresó.

La también cantante promociona su más reciente sencillo "Se te nota" junto a Guaynaa, que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

"Ahora me gusta tener estos ritmos pícaros en mi música, ponernos felices, ahora que estamos en cuarentena quiero llevar felicidad, que prendan la radio y se sientan bien", comentó.