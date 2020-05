Continuarán los filtros sanitarios para concientizar sobre el Covid

Cd. Victoria, Tam.- La Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, SEDENA, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado, continuarán con los filtros de concientización sobre el COVID-19 de manera indefinida hasta que la autoridad sanitaria local levante la jornada de Sana Distancia.

Esto lo anunció el director de Tránsito, Efraín García Chávez, "estaremos diariamente colocando los filtros vehiculares en los puntos de mayor tráfico para llegar a más ciudadanos", detalló que por parte de esa Dirección diariamente son instalados cuatro filtros, además se efectúan entre 14 y 16 por parte de Seguridad Pública y uno de manera conjunta entre las distintas instituciones, "la invitación a todos los ciudadanos a resguardarnos, todavía se extiende esta temporalidad de estar en casa, de cuidarnos, de llevar a cabo las medidas de higiene".

En cuanto al programa doble ´Hoy no Circula´ dijo que por el momento no se han levantado infracciones a los automovilistas que son descubiertos circulando el día que no les corresponde, señaló que a aquellos que han sido descubiertos en este supuesto se les entrega una amonestación escrita sin fines recaudatorios.