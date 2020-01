Continuarán acciones para más crecimiento

No estamos hablando de recursos que lleguen necesariamente al Gobierno del Estado, sino que se vean reflejados en obras y servicios a Tamaulipas, para beneficio de los tamaulipecos Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Tras sostener una reunión de trabajo con el Gabinete del Gobierno de Tamaulipas en la Torre Bicentenario, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció que la Administración Estatal continuará impulsando acciones para fortalecer el crecimiento y desarrollo de la entidad, que permitan generar bienestar para las familias tamaulipecas.

Convocó a los servidores públicos a redoblar esfuerzos en cada área de la Administración Pública Estatal y a mantener su compromiso con el estado y las familias tamaulipecas, "a quienes nos debemos", dijo.

"Dimos a conocer un mensaje con motivo del inicio del año 2020, del que estamos entusiasmados porque será un gran año para las familias tamaulipecas y en el que seguiremos impulsando el desarrollo económico, garantizando la tranquilidad de las familias, pero sobre todo generando confianza", manifestó el gobernador.

García Cabeza de Vaca reiteró que en los últimos años Tamaulipas ha destacado en rubros como la recaudación de impuestos federales, ocupando el segundo lugar nacional después de la Ciudad de México; la generación de empleos, situándose en las primeras 10 entidades con mayor generación de nuevas plazas laborales.

La reducción de los índices delictivos, ubicándose por debajo de las 15 entidades más violentas del país; la atracción de turistas con el récord histórico de visitantes el pasado verano; líder nacional en proyectos de energías renovables; así como en atracción de Inversión Extranjera Directa.

"Este año, a pesar de los recortes que se dieron, estamos convencidos de que sacaremos adelante al estado con diversas acciones que llevaremos a cabo, acciones de austeridad por parte del Gobierno de Tamaulipas que nos permitan ser más eficientes para hacer más con menos y seguir manteniendo al estado altamente competitivo para que siga llegando la inversión y generando empleos", señaló.

Exhortó a servidores públicos, sectores productivos y en general a los tamaulipecos a redoblar y unir esfuerzos con el Gobierno de Tamaulipas para seguir impulsando el crecimiento y desarrollo del estado.

Sostendrán Asamblea Nacional Hacendaria

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio a conocer que en las próximas semanas se estará llevando a cabo una Asamblea Nacional Hacendaria en la cual se estudiará la forma en la cual es distribuido el Presupuesto de Egresos de la Federación a estados y municipios, con la cual, aquellas entidades que más aportan a la Federación recibirán más recursos.

"Vamos a exigir y demandar más recursos a la Federación, simplemente lo que le corresponde a Tamaulipas", recalcó el mandatario tamaulipeco.

"Este ha sido un debate de décadas que no se ha podido establecer adecuadamente y me refiero precisamente a la fórmula en la cual se están distribuyendo los recursos; no es posible que el Estado que más aporta a la República, a la Federación, ahora resulta que es de los que menos apoyos recibe", señaló.

"No estamos hablando de recursos que lleguen necesariamente al Gobierno del Estado, sino que se vean reflejados en obras y servicios a Tamaulipas, para beneficio de los tamaulipecos, para beneficio de aquellos que están generando la riqueza de este país", dijo el mandatario estatal al apuntar que varios estados concuerdan con la necesidad de llevar a cabo la Reforma Nacional Hacendaria.

Con la Reforma Hacendaria, aquellos estados que más recursos aporten a la Federación contarán con un mayor porcentaje del PEF a diferencia de aquellos que aporten menos.

"También tuvimos eco del mismo secretario de Hacienda (Arturo Herrera Gutiérrez) que está consciente que necesitamos hacer una evaluación más a fondo acerca de las partidas que llegan a cada uno de los estados", dijo.





Un año de bendiciones

"A nombre de mi familia, mi equipo de trabajo y el Gobierno de Tamaulipas, les deseo que el 2020 sea un año de bendiciones y salud pero sobre todo de éxitos", dijo el mandatario estatal.

"El Gobierno del Estado va a seguir trabajando de la mano con los sectores productivos y las familias para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Que este sea un gran año para ustedes y sus familias", destacó.