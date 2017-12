Continuará vigilancia a propiedades de César Duarte

CHIHUAHUA, Chih., septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía de Chihuahua seguirá resguardando las cuatro propiedades que un juez federal restituyó al ex gobernador César Duarte, informó el gobierno local.

Luego de que se diera a conocer que el pasado viernes el Juez Primero de Distrito concedió mediante un amparo que los tres casas y el rancho que habían sido confiscados por el gobierno volvieran a la potestad de Duarte, este sábado se detalló que efectivamente existe tal resolución pero esta solo estipula a los inmuebles, mientras que los bienes contenidos en estos no podrán ser manipulados, comercializados ni retirados del lugar.

"La FGE estará vigilante para que no sean enajenados, traspasados, comercializados, movidos, los bienes que están dentro de las que están aseguradas dentro de las Carpetas de Investigación en contra del ex gobernador y cuyo proceso judicial sigue su curso", señaló la dependencia.

Los mencionados inmuebles fueron incautados el año pasado, como parte de la estrategia del gobierno para resarcir los daños al erario cometidos presuntamente por el ex gobernador priista, quien actualmente es considerado prófugo de la justicia y se encuentra refugiado en los Estados Unidos.

Según se confirmó, la familia de Duarte si podrá ocupar las residencias, ubicadas en ciudad Parral y en Balleza, "Es importante aclarar, que persistirá el aseguramiento de los bienes por parte de la FGE, ya que la suspensión judicial es provisional no definitiva, y en ella se designa depositario al ocupante exclusivamente para actos de uso del inmueble, no para los muebles u objetos alojados o adheridos, los cuales no podrán ser manipulados", señala un comunicado oficial.

Agregó que se mantiene el compromiso de llevar ante la justicia a Duarte Jaquez y restituir el los recursos desviados durante su administración.

Desaparece pariente de Duarte

La familia de José Carlos Sandoval Tarín interpuso una denuncia por desaparición, luego de que perdieran contacto con el joven, y en su departamento se localizaran varios casquillos de bala.

Sandoval Tarín es sobrino segundo de César Duarte, al ser hijo de una prima del ex mandatario.

La autoridad investigadora confirmó que vecinos del joven, de 21 años, escucharon varias detonaciones en el interior del departamento, en el cual también se localizó una cantidad considerable de marihuana, lo que hace suponer que este se dedicaba al narcomenudeo.

Según archivos de prensa, José Carlos Sandoval Tarín fue detenido a los 17 años cuando en compañía de varios amigos fue sorprendido con un arma y droga. En ese momento César Duarte era gobernador en funciones.