Continuará Victoria sin Obispo: Coppola

"No existen todavía – candidatos –, este evento fue el momento final de la primera parte, cuánto se tarde de buscar un obispo , es un trabajo que tiene que hacer la Nunciatura; el primer trabajo del nuncio en el país, cuándo en una Diócesis falta el obispo por alguna razón, es deber del nuncio recoger todas las informaciones que puedan permitir al Papa nombrar al nuevo obispo ", para una segunda fase la Nunciatura enviará al Vaticano la lista de los posibles candidatos a encabezar la Iglesia Católica en esta localidad.

El representante diplomático de la Santa Sede detalló que anualmente cada obispo debe elaborar una lista con los religiosos que reúnan las características y aptitudes para recibir el nombramiento como obispos, mientras que el papel de la Nunciatura Apostólica será la de estudiar – y corroborar – dichas recomendaciones para enviar al Papa Francisco una terna para ocupar dichos cargos eclesiásticos.

"Vamos a tomar informaciones sobre estos candidatos que el obispo los ha presentado, el obispo los estima pero no es que el obispo lo pueda saber todo, entonces la Nunciatura va a hacer una investigación sobre cada uno de estos candidatos", caber recordar que esta Diócesis se halla vacante desde finales del mes de marzo luego de que monseñor Antonio González Sánchez hizo saber a Jorge Mario Bergoglio – el Papa Francisco – su decisión de dimitir por cuestiones de salud; actualmente se encuentra retirado bajo el título de obispo emérito.

México, una Realidad Contradictoria

Por otro lado, monseñor Franco Coppola mencionó que, si bien México es un país con muchas riquezas tanto naturales como de recursos humanos, en este país la riqueza se encuentra concentrada en muy pocas personas mientras que la mayoría subsiste apenas con lo más indispensable.

"No se puede soportar que más de la mitad de la población en México sea al nivel de la pobreza, esto no es soportable significa que algo no ha funcionado", destacó que México es el país con la mayor población católica entre los países de habla hispana, donde según el último Censo de Población y Vivienda el 77 por ciento se identificó con esa religión, "México es un país rico, rico de recursos materiales, de la naturaleza y de recursos humanos... pero a pesar de esto hay dos grandes fallas, la primera una distribución muy inequitativa de los recursos", recalcó.

En este sentido, recordó que en su visita a México el mes de febrero de 2016, el Papa Francisco dejó de tarea al pueblo mexicano superar temas como la discriminación hacia los pueblos indígenas, la pobreza, la violencia y desapariciones relacionadas con el crimen organizado, entre otros temas, esto como una condición para regresar a este país y destacó que por el momento no se tiene contemplada una visita en próximas fechas.

"Tiene muchos países que no ha visitado ni siquiera una vez, no puede venir dos veces a México sin visitar... por ejemplo su patria, ni siquiera ha ido a Argentina entonces hay muchos países a los que el Papa tiene que todavía ir a visitar; y por otro lado, el Papa una vez que le preguntaron esto dijo personalmente durante mi visita yo hice una lista de la agenda de lo que espero de la parte de los mexicanos y de la Iglesia mexicana", reiteró.

Para finalizar, destacó las relaciones diplomáticas entre México y el Estado del Vaticano, recordó que hace dos semanas el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, visitó este país entrevistándose con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, así como con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.