"Continuará prueba PISA": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que continuará la aplicación de la prueba PISA, pues señaló que todo lo que sea para mejorar la calidad en la educación en México tiene que seguir.

"Sí, no tiene por qué no continuar (la prueba PISA). Todo lo que sea bueno para México. Si me dicen va a continuar México tolerando la corrupción de empresas extranjeras digo no, pero si me dicen va a permitir que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza digo sí, todo lo que nos convenga.